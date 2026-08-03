Ревизоры губернатора проверили закупки для «Титаника»

Госконтроль нашел нарушения при 19 закупках медоборудования для областной больницы.

Главное контрольное управление губернатора Орловской области проверило, как казенное учреждение «Орловский областной государственный заказчик» обосновывало начальные цены контрактов на поставку медоборудования для строящегося многопрофильного медицинского центра областной клинической больницы. Напомним, этот знаменитый долгострой, история которого превышает четверть века, в народе давно прозвали «Титаником».

Как следует из опубликованного администрацией губернатора отчета, ревизия охватила период с 1 января 2024 года по 29 марта 2026 года. Контролеры изучали закупки дорогостоящего оборудования, в том числе мобильного ангиографа, стационарных рентген-систем, ламинарных боксов, аппаратов ИВЛ, биохимических анализаторов и другой высокотехнологичной и дорогостоящей медицинской техники.

В результате было установлено, что при обосновании начальной максимальной цены контрактов заказчик не всегда учитывал сопоставимые коммерческие и финансовые условия поставки. Кроме того, характеристики товара в обосновании, порой, отличались от тех, что были указаны в извещениях о закупках. А это, как указывают ревизоры, является нарушением требований частей 2, 3 и 5 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ о контрактной системе.

По итогам проверки казенному учреждению было направлено представление об устранении выявленных нарушений. Копию этого документа ревизоры также направили в департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области. А информация о результатах проверки была направлена в прокуратуру региона для принятия мер реагирования, в случае необходимости, конечно.

ИА “Орелград”