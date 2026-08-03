В Свердловском районе ограничат проезд из-за ремонта железнодорожного переезда

3.8.2026 | 16:49 Новости, Транспорт

Движение на участке дороги «Орел – Тамбов» – Хотетово – Гагаринка будет перекрыто 7 августа.

Фото: ИА «Орелград»

Как сообщили в КУ ОО «Орелгосзаказчик», с 06:00 до 15:00 будет закрыто движение транспортных средств на 413-м километре автомобильной дороги «Орел – Тамбов» – Хотетово – Гагаринка. Ограничение связано с проведением ремонтных работ на железнодорожных путях — специалисты будут вскрывать настил переезда.

Объехать закрытый участок можно будет через переезд на 422-м километре перегона Еропкино – Змиевка в том же Свердловском районе.

Изменения в движении автобусов межмуниципальных маршрутов не предусмотрены — общественный транспорт будет следовать по обычным схемам.

Водителям следует заранее планировать маршруты с учетом временных неудобств.

ИА “Орелград”


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