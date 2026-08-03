Администрация Орла объяснила символику новой жар-птицы

Ее разместили на фасаде рядом с МФЦ.

Коллекция орловских муралов пополнится еще одним объектом. Городские власти рассказали, какой смысл заложен в новом изображении и какое отношение сказочный персонаж имеет к областному центру.

Как сообщили в администрации Орла, совместно со Сбером готовится подарок городу к 460-летию. Инициировал создание мурала банк, который в этом году также отмечает юбилей. Главным героем композиции станет Жар-птица, парящая на фоне орловского списа — знакового регионального орнамента, который появится на стене в ближайшее время.

В мэрии пояснили, что выбор персонажа не случаен. Жар-птица символизирует литературный образ Орловщины, знакомый каждому с детства — из книг, школьной программы и семейных просмотров сказок.

“Делая фольклор частью городского пространства, Орёл закрепляет свой статус в качестве литературной столицы России”, – указано в публикации.

Новый объект станет частью пешеходного маршрута «Экскурсия по городским муралам», который уже доступен пользователям в приложении «Орел туристический».

Ранее СМИ писали, что работы на доме-памятнике не согласованы с департаментом по госохране объектов культурного наследия.

ИА “Орелград”