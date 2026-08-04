Получение соцвыплат упростили на Орловщине

Ветеранам и жертвам репрессий скорректировали порядок выплат.

Правительство Орловской области скорректировало порядок назначения ежемесячных денежных выплат для льготных категорий граждан. тем самым областные власти обновили правила, действующие с 2014 года. Часть поправок связана с развитием технологий. Например, отныне подать заявление на выплату можно через портал «Госуслуги». Раньше сделать это можно было только при личном визите в центр соцзащиты или через МФЦ.

Новый порядок распространяется на ветеранов труда, в том числе получивших это звание в Орловской области, ветеранов военной службы, тружеников тыла, а также на реабилитированных и граждан, признанных пострадавшими от политических репрессий. Иностранные граждане, постоянно проживающие в регионе, также могут претендовать на выплату, если они проработали в тылу в годы Великой Отечественной войны не менее шести месяцев либо были награждены орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в этот период.

Для оформления выплаты по новым правилам необходимы паспорт, документы о льготном статусе, СНИЛС и согласие на обработку персональных данных. Если заявитель менял фамилию, имя или отчество, понадобятся подтверждающие это документы. Если у заявителя нет регистрации в Орловской области, нужно представить решение суда об установлении факта проживания в конкретном жилом помещении на территории региона.

Правила гласят, что заявление с прилагаемыми документами регистрируется в день обращения. Если человек подал документы через «Госуслуги», обработка займет всего один рабочий день. При выявлении недочетов или неполного пакета документов учреждение соцзащиты должно уведомить заявителя об этом и предоставить ему на исправление ошибок пять рабочих дней. Сама выплата назначается со дня регистрации заявления, но не раньше, чем у гражданина возникло право на нее.

Решение о назначении либо отказе принимается в течение двух рабочих дней после получения всех необходимых документов. Отказать могут, если заявитель, например, не относится к льготным категориям, представил недостоверные сведения или не предоставил обязательные документы. Уведомление о решении направляется в трехдневный срок, а в случае электронного обращения – в день принятия решения через портал «Госуслуги».

Если по какой-то причине выплата не была получена вовремя, ее можно восстановить, но не более чем за три года, предшествующих обращению. Однако если задержка произошла по вине соцзащиты, деньги выплатят без ограничений по срокам. Информацию о назначении выплаты, ее размере и сроках можно будет получить через Единую цифровую платформу. Само учреждение соцзащиты обязано передавать эти данные туда в установленном порядке.

ИА “Орелград”