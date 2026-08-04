Орловца осудили за самодельные патроны

4.8.2026 | 10:40 Криминал, Новости

Дело рассмотрел Новосильский районный суд Орловской области.

Новосильский районный суд. Фото: vk.com/public217493429

Известно, что в преступлении обвинялся местный житель. Мужчине вменялось незаконное приобретение и хранение пороха и незаконное изготовление боеприпасов.

Установлено, что орловец приобрёл около 220 граммов пороха. Мужчина использовал его, чтобы изготовить 24 патрона для огнестрельного оружия. Сотрудники правоохранительных органов изъяли боеприпасы в этом году в марте.

В итоге подсудимого приговорили к полутора годам принудительных работ. 10% заработка будет удерживаться в доход государства. Также его оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»


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