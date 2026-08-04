Орловца осудили за самодельные патроны

Дело рассмотрел Новосильский районный суд Орловской области.

Известно, что в преступлении обвинялся местный житель. Мужчине вменялось незаконное приобретение и хранение пороха и незаконное изготовление боеприпасов.

Установлено, что орловец приобрёл около 220 граммов пороха. Мужчина использовал его, чтобы изготовить 24 патрона для огнестрельного оружия. Сотрудники правоохранительных органов изъяли боеприпасы в этом году в марте.

В итоге подсудимого приговорили к полутора годам принудительных работ. 10% заработка будет удерживаться в доход государства. Также его оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»