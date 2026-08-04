Сегодня утром в Орле МЧС спасло кошку

4.8.2026 | 10:55 Новости, Происшествия

Животное сняли с козырька подъезда.

Фото: vk.ru/gu_mchs_orel / Областная поисково-спасательная служба

Как рассказали в орловском управлении ведомства, ЧП случилось в Орле на улице Нормандия-Неман. Кошка выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже дома.

Вызов поступил около 08:15. На место выехали сотрудники областной поисково-спасательной службы.

В итоге сотрудники МЧС, используя специальную лестницу, поднялись на козырёк и забрали кошку, а затем передали её хозяйке.

«Выезды на помощь четвероногим не редкость для орловских спасателей, но приоритетом, конечно, является жизнь человека», – указали в ведомстве.

ИА «Орелград»


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