На Орловщине загорелся новый Вечный огонь

Его зажгли в Залегощенском районе в селе Красном.

Село является «Населённым пунктом воинской доблести». В 1943 году здесь шли ожесточённые бои. В братской могиле покоятся 1565 советских воинов.

Торжественная церемония стала продолжением всероссийской акции «Храним огонь Победы». Проект реализует компания «Газпром Межрегионгаз». Вечный огонь зажгли один из мастеров компании и Нина Пронюшкина, мать погибшего участника СВО и внучка защитника Отечества, пропавшего без вести в 1943 году. Женщина тоже является мастером компании «Газпром Межрегионгаз».

Как сообщили в Администрации Залегощенского района, в этом году в селе у стелы «Населённый пункт воинской доблести» установлено восемь новых памятных плит с именами 212 местных уроженцев, которые не вернулись домой с фронтов Великой Отечественной войны.

Напомним, ранее в Орловской области в рамках этого проекта загорелся Вечный огонь в Покровском районе в селе Дросково.

ИА «Орелград»