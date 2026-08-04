В Орле открылась выставка к 83-й годовщине освобождения

Книжная выставка проходит под названием «В борьбе против нацизма мы были вместе».

В отделе документов на иностранных языках Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И. А. Бунина открылась книжная выставка «В борьбе против нацизма мы были вместе». Экспозиция приурочена ко Дню освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков, который ежегодно отмечается 5 августа. Работать она будет по 14 августа. Как пояснили организаторы, выставка посвящена Великой Победе народов многонациональной страны и боевому братству народов СССР.

«В битве под Орлом вместе с русскими войсками сражались представители разных национальностей. Они, не щадя своей жизни, отстаивали каждую пядь земли. Многие так и остались лежать в орловских полях», – напоминают в «Бунинке». Основу экспозиции составили научные издания, представляющие также историческую ценность. Ведь они были изданы в стране, которой больше нет на карте мира.

Эти книги издавали академии наук союзных республик еще в 1950-1980-х годах. Посетители смогут увидеть издания, выпущенные в прошлом веке академиями Белорусской, Грузинской, Казахской, Киргизской, Латвийской, Литовской, Молдавской, Туркменской, Узбекской и Эстонской ССР. Представлено также издание Российской Академии наук «История Северной Осетии: ХХ век», есть и научная книга из Татарстана.

«Почти в каждой из этих книг есть главы, посвященные Великой Отечественной войне: начало войны, промышленность и сельское хозяйство в военные годы, боевые и трудовые подвиги, оккупационный режим, партизанское движение», – уточнили организаторы. Издания Института истории СССР и Института военной истории Министерства обороны СССР представлены на выставке в составе отдельного раздела.

Речь идет, прежде всего, о сборниках «Герои огненных лет», «Навечно в строю», «Герои и подвиги», «Совершенное ими бессмертно» и «Солдатская слава». Эти издания целиком посвящены представителям разных национальностей, совершившим беспримерные подвиги в годы войны. Также посетители выставки могут ознакомиться с разнообразными мемуарами участников Великой Отечественной войны.

Завершает экспозицию литература о битве на Курской дуге, северный фас которой проходил в районе Орловской области. Организаторы рекомендуют в этом разделе обратить внимание на очерк «Лето на земле Орловской» Героя Советского Союза, командира взвода разведчиков Бернотенаса. Автор, сам участник тех событий, делится воспоминаниями о жестоких боях и рассказывает читателю о том, какой тяжелой ценой досталась Победа.

ИА “Орелград”