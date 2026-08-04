Продажу поддельной спортивной обуви пресекли в Орле

Орловская транспортная прокуратура остановила торговлю контрафактными товарами.

Орловская транспортная прокуратура совместно с сотрудниками Курской таможни и Управлением Роспотребнадзора по Орловской области провела проверку исполнения законодательства при реализации товаров народного потребления. В одной из торговых точек областного центра проверяющие выявили факт продажи спортивной обуви известного мирового бренда. Вот только у этой обуви просматривались признаки контрафактности. Товар изъяли, а проведенная затем экспертиза подтвердила, что это подделка.

В связи с этим прокурор внес представление индивидуальному предпринимателю, который торговал контрафактом. По итогам рассмотрения должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ (реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака). Материалы переданы на рассмотрение в региональный арбитражный суд, сообщили в Орловской транспортно прокуратуре.

Стоит напомнить, что вопросы защиты прав потребителей и борьбы с контрафактной продукцией находятся на постоянном контроле региональных властей. Так, на последнем заседании Межведомственного координационного совета по обеспечению и защите прав потребителей при правительстве Орловской области, которое провел заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов, были подведены промежуточные итоги работы в этом направлении.

Выступивший тогда с докладом руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев сообщил, что работа по контролю за маркировкой товаров средствами идентификации дает положительные результаты. В частности, за период с 1 января по 31 мая 2026 года количество нарушений, зарегистрированных в Государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ), снизилось на 30 процентов. Объем «оборота с несоответствующим статусом участника» стал меньше на 48 процентов, число «повторных продаж» сократилось на 32 процентов, «ненадлежащий статус» указали на 15 процентов меньше участников торгового оборота, чем годом ранее.

Всего за пять месяцев текущего года Управление Роспотребнадзора провело плановые проверки на 323 объектах – производствах, предприятиях общепита и торговли. Проведено 20 внеплановых проверок, в том числе шесть согласованных с прокуратурой по результатам лабораторных исследований и 14 проверок поставщиков питания в школы. Исследовано 1,8 тысячи проб пищевых продуктов. По результатам проверок было составлено 138 протоколов об административных правонарушениях, общая сумма штрафов превысила 1,9 миллиона рублей.

ИА “Орелград”