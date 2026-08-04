В Орле открыли аудиторию имени Зюганова

Она находится в здании ОГУ имени Тургенева.

Именную аудиторию открыли на физико-математическом факультете. Именно его окончил будущий лидер КПРФ, почётный гражданин города и области. Затем Геннадий Зюганов работал в вузе в качестве преподавателя.

Сам «виновник торжества» лично принял участие в церемонии открытия.

Как сообщают «Вести-Орёл», в аудитории установлена современная мебель. Также здесь есть шкаф, заполненный разнообразной техникой, которая представляет интерес с точки зрения истории.

Кроме того, в аудитории размещён стенд с информацией о жизненном пути знаменитого орловца.

ИА «Орелград»