В Орле открыли аудиторию имени Зюганова

4.8.2026 | 14:20 Новости, Образование, Политика

Она находится в здании ОГУ имени Тургенева.

Фото: vestiorel.ru

Именную аудиторию открыли на физико-математическом факультете. Именно его окончил будущий лидер КПРФ, почётный гражданин города и области. Затем Геннадий Зюганов работал в вузе в качестве преподавателя.

Сам «виновник торжества» лично принял участие в церемонии открытия.

Как сообщают «Вести-Орёл», в аудитории установлена современная мебель. Также здесь есть шкаф, заполненный разнообразной техникой, которая представляет интерес с точки зрения истории.

Кроме того, в аудитории размещён стенд с информацией о жизненном пути знаменитого орловца.

ИА «Орелград»


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