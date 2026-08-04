В этом году в Орле появилось четыре современных светофора

4.8.2026 | 14:26 Новости, Транспорт

Они стали частью интеллектуальной транспортной системы.

Карачевское шоссе. Фото: ИА “Орелград”

Светофоры установили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Устройства размещены на важных транспортных артериях. Это перекрёстки Карачевского шоссе с улицами Емлютина, Васильевской и Спивака, Латышских стрелков и Гоголя.

«Установка этих светофоров – очередной шаг федеральной программы. Поскольку работы ведутся в рамках седьмого этапа долгосрочного контракта, впереди у региона ещё несколько очередей модернизации. Точное итоговое количество светофоров будет известно позже», – указали в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2026 год

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