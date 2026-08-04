В Орловской области выдали чеков на 240 миллиардов рублей

Орловские налоговики проанализировали текущие итоги работы по внедрению онлайн-касс.

На сегодняшний день в Орловской области зарегистрировано более 16,5 тысячи единиц контрольно-кассовой техники (ККТ). Только за первое полугодие 2026 года через ККТ в регионе было проведено более 310 миллионов чеков на общую сумму 240,5 миллиарда рублей. А средний чек в регионе сложился в размере 774,88 рубля. Такие данные озвучило Управление ФНС России по Орловской области.

Напомним, что в последние годы государством взят устойчивый курс на массовое внедрение онлайн-касс. В этом плане новые нормы и регламентация появились в отношении рынков и ярмарок, а также предприятий общественного питания. Делается это для повышения прозрачности работы отраслей, дополнительной защиты интересов и государства, и бизнеса, и потребителей. Но процесс, как водится, не может идти идеально.

Даже налоговики допускают, что ошибиться при работе с онлайн-кассой могут и опытные пользователи: не пробили чек, например, неверно указали сумму или допустили неточность в реквизитах. Но если предприниматель самостоятельно обнаружит и исправит ошибку до того, как нарушение зафиксирует налоговая, штрафа он может избежать. Главное, вовремя сформировать чек коррекции, пояснили в региональной налоговой службе.

Чеком коррекции эксперты называют специальный фискальный документ для исправления ранее проведённых расчетов. Его формируют как при самостоятельном выявлении ошибок, так и по предписанию налогового органа. Во втором случае в чеке обязательно указывают номер предписания. Порядок формирования зависит от версии формата фискальных данных (ФФД), устаревшей или актуальной. Каждая корректируемая сумма должна быть отражена в чеке отдельной строкой, подчеркивают налоговики.

Если указать только общую сумму без детализации, налоговый орган не сможет идентифицировать конкретный расчет, и это не освободит от ответственности автоматически. Особенно внимательными должны быть пользователи устаревшего ФФД. Ведь им для освобождения от штрафа по статье 14.5 КоАП РФ необходимо дополнительно направлять в налоговую сведения по каждому нарушению.

Тем временем ФНС России разъяснила, как регистрировать онлайн-кассу предпринимателям, которые занимаются развозной торговлей и работают по упрощенной системе налогообложения (УСН). Здесь есть свои особенности. Например, в заявлении о регистрации в строке «Адрес установки ККТ» таким предпринимателям нужно указывать адрес своего места жительства. А при применении кассы по разным адресам, что характерно для развозной торговли, указывается адрес, по которому хранится аппарат вне времени его использования. И там должен быть обеспечен беспрепятственный доступ налоговикам. В строке «Место установки ККТ» прописываются наименование и модель транспортного средства с госномером.

ИА “Орелград”