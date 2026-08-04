Жителей Нарышкино незаконно снабжали водой

«Жилводсервис» эксплуатировал скважины, не получив лицензию на пользование недрами.

Нарушение выявила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.

Как рассказали в ведомстве, ООО эксплуатировало пять скважин. Все они находятся непосредственно на территории райцентра Урицкого района. Население снабжалось водой как для питья, так и для бытовых и хозяйственных нужд.

В итоге директора компании привлекли к административной ответственности. Должностное лицо оштрафовали на 30 тысяч.

Кроме того, прокуратура направила в суд иск, обязывающий компанию получить лицензию. Районный суд удовлетворил требования.

Решение уже вступило в законную силу. Его исполнение контролирует прокуратура.

Ранее аналогичные проблемы выявили в ещё одном райцентре Орловской области.

ИА «Орелград»