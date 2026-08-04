Выборы главы от орловского губернатора обсудят во Мценске

Мценские депутаты рассмотрят новый Устав города с изменением системы выборов мэра.

Мценский городской Совет народных депутатов назначил на 7 августа свое очередное заседание. Основным вопросом повестки дня станет рассмотрение проекта нового «Устава городского округа город Мценск Орловской области». Документ призван заменить прежнюю редакцию, которая принималась еще в 2005 году и за 20 лет претерпела множество изменений. Самое ожидаемое нововведение, конечно, касается изменения порядка избрания главы города, которого, как и в других муниципалитетах, предлагается выбирать из кандидатов, представленных местным парламентариям губернатором.

Согласно проекту, глава города Мценска будет избираться не из числа депутатов городского Совета, как это было в последнее время, а из числа кандидатов, представленных губернатором Орловской области. Такое требование заложено в недавно обновленном региональном законодательстве о формировании органов местного самоуправления. Если поправки в Устав будут одобрены в нынешнем виде, то избрание главы города будет проходить тайным голосованием большинством от установленной численности депутатов.

В случае, если ни один из кандидатов не наберет необходимого количества голосов, проводится новый отбор в соответствии с областным законом. А это означает, что губернатор вправе повторно предложить своих кандидатов. Отметим, что аналогичный механизм избрания главы по предложению губернатора уже пытались внедрить в Ливнах. Вопрос о внесении изменений в Устав городского округа успешно прошел публичные слушания. Однако на сессии Ливенского горсовета проект поправок не был принят в окончательной редакции, его отправили доработку.

Новый Устав Мценска детально пропишет не только структуру органов местного самоуправления, их полномочия и компетенцию, но и формы участия граждан в решении вопросов жизнедеятельности города. В него войдут положения о смешанном порядке формирования городского Совета: 21 депутат избирается по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам. Также будут закреплены официальные символы города, День города (20 июля).

Впишут в Устав и почетное звание «Населенный пункт воинской доблести», присвоенное Мценску в 2020 году. Отметим, что 27 июля в Мценске прошли публичные слушания по проекту нового Устава, где его проект получил поддержку. Жители города могли заранее ознакомиться с документом и направить свои предложения и замечания в специальную комиссию.

ИА “Орелград”