В Орле появились трое новых почётных граждан

Такое решение официально принял городской совет.
Это произошло сегодня.
Как рассказали в пресс-службе муниципального органа законодательной власти, новыми почётными гражданами стали
- Елена Майорова (директор «Орловского городского центра культуры»),
- Александр Никулин (глава «Орёлводоканала»)
- и Николай Паршиков (экс-ректор Орловского государственного института культуры).
Также в Книгу Почёта включены имена
- Людмилы Внуковой (поэтессы и композитора)
- и Николая Королёва (главы регионального отделения общественного объединения «Юность России»).
Как подчеркнул спикер городского совета Владимир Негин, каждый из этих жителей Орла является профессионалом с большой буквы.
ИА «Орелград»