В Орле появились трое новых почётных граждан

4.8.2026 | 13:05 Важное, Новости, Общество

Такое решение официально принял городской совет.

Фото: Орловский городской Совет народных депутатов

Это произошло сегодня.

Как рассказали в пресс-службе муниципального органа законодательной власти, новыми почётными гражданами стали

  • Елена Майорова (директор «Орловского городского центра культуры»),
  • Александр Никулин (глава «Орёлводоканала»)
  • и Николай Паршиков (экс-ректор Орловского государственного института культуры).

Также в Книгу Почёта включены имена

  • Людмилы Внуковой (поэтессы и композитора)
  • и Николая Королёва (главы регионального отделения общественного объединения «Юность России»).

Как подчеркнул спикер городского совета Владимир Негин, каждый из этих жителей Орла является профессионалом с большой буквы.

ИА «Орелград»


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