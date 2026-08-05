Девять регламентов поддержки детей участников СВО заработали под Орлом

Алгоритмы оказания мер поддержки прописали в нормативной базе Болховского района.

В Болховском районе начал действовать целый комплекс мер социальной поддержки для семей участников специальной военной операции. Соответствующее постановление еще в июле 2026 года издала администрация района. Документ был разработан во исполнение региональных и федеральных норм, предоставляющих гарантии для военнослужащих и их семей.

Регламенты охватывают все уровни образования. Так, для детей участников СВО, обучающихся в 5-11 классах, предусмотрено льготное горячее питание. Родители дошкольников освобождаются от платы за присмотр и уход за детьми в детских садах. Не забыли местные власти и о группах продленного дня. Дети участников СВО зачисляются в них в первоочередном порядке, а плата за присмотр и уход в группах продленного дня для них не взимается.

Кроме того, местные семьи участников СВО получили преимущественное право на перевод ребенка в образовательную организацию, наиболее приближенную к месту жительства, причем сделано это как для дошкольников, так и для школьников. В сфере дополнительного образования детям участников СВО предоставляется право бесплатного посещения кружков, секций и других занятий по дополнительным общеобразовательным программам в муниципальных организациях.

При зачислении в спортивные секции действует первоочередной порядок, а зачисленным детям выдают спортивную экипировку, оборудование и инвентарь на бесплатной основе. Все меры поддержки сохраняются и в случае гибели или смерти участника СВО. Для получения льгот родителям или другим законным представителям детей необходимо подать заявление в образовательное учреждение и предоставить пакет документов, в том числе справку об участии в СВО (для мобилизованных и добровольцев) или справку о гибели (смерти) военнослужащего.

Для супругов участников СВО требуется также свидетельство о заключении брака. Решение о предоставлении мер поддержки принимается в течение двух рабочих дней с даты регистрации заявления. Отказ возможен в случае непредставления полного пакета документов или выявления недостоверных сведений. Но заявитель вправе обратиться повторно после устранения причин отказа. Кстати, власти Болховского района в самом конце 2025 года уже принимали подобное постановление. Теперь оно признано утратившим силу, а новые регламенты приняты в соответствии с изменениями, произошедшими в законодательстве за последние полтора года.

ИА “Орелград”