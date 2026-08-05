В Ливнах нарушители тишины отделались предупреждениями

Только один из них был оштрафован.

Итоги деятельности административной комиссии за первое полугодие 2026 года. обсудили участники рабочего совещания, которое провел глава города Ливны Сергей Трубицин. Как сообщили в администрации райцентра, с докладом по данному вопросу выступила главный специалист юридического отдела Ирина Рогожина. Она сообщила, что комиссия, действующая при городской администрации, за шесть месяцев текущего года рассмотрела 40 материалов об административных правонарушениях, или на три материала больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам рассмотрения было вынесено 22 предупреждения, то есть такая мера была применена в 55 процентах случаев. Также на нарушителей наложили 18 штрафов. Для сравнения: в первом полугодии 2025 года предупреждения были вынесены по 32,4 процентам рассмотренных дел, а штрафы наложены по 67,6 процентам дел. Общая сумма наложенных в этом году штрафов составила 48 тысяч рублей. По словам спикера, из-за отмены одной из статей регионального закона об ответственности за административные правонарушения производство по двум материалам было прекращено.

Из-за этого сумма штрафов сократилась до 43 тысяч рублей, из которых уже взыскана 41 тысяча. В прошлом году при сумме штрафов 50 тысяч рублей процент взыскания был ниже, он составлял около 82 процентов. Ирина Рогожина рассказала и о структуре выявляемых в Ливнах правонарушений. Больше всего в этом году их зафиксировано по статье 6.2 (нарушения в сфере благоустройства), всего составлено 14 таких протоколов. По ним было вынесено 12 предупреждений и наложено два штрафа на 2 тысячи рублей, оба уже оплачены.

По статье 8.2 (размещение нестационарных торговых объектов) в Ливнах в первой половине года составили 10 протоколов. Наложенные по ней штрафы на 38 тысяч рублей оплачены полностью. Нарушения тишины и покоя граждан, а это статья 10.1 областного закона, были зафиксированы в 11 случаях. В 10 случаях нарушители отделались предупреждениями, и только один их них схлопотал за ночной шум штраф в размере 1000 рублей.

Ирина Рогожина также отметила, что комиссия старается работать не на наказание, а на упреждение возможных правонарушений. Поэтому много внимания здесь уделяют профилактической работе. Например, перед составлением протоколов с нарушителями проводят беседы, выдают представления об устранении недостатков, а не сразу наказывают. В докладе спикера прозвучало, что основная задача комиссии заключается не в наложении взысканий, а в побуждении граждан и организаций к осознанному соблюдению правил благоустройства и общественного порядка.

ИА “Орелград”