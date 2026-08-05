Орловец скрывал зарплату, чтобы не платить алименты детям

Неприглядный факт был вскрыт в Залегощенском районе Орловской области.

Залегощенский районный суд рассмотрел материалы уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ. Его обвиняли в злостном уклонении от уплаты алиментов на двоих несовершеннолетних детей. Ранее суд установил для него размеры и порядок выплаты денег. Мужчину обязали выплачивать алименты в размере одной трети всех видов его заработка и иного дохода ежемесячно. Однако он деньги не платил и, по версии следствия, намеренно уклонялся от выполнения своих родительских обязанностей.

Судебные приставы-исполнители последовательно, шаг за шагом, применяли к нему предусмотренный законодательством инструментарий мер принудительного взыскания. Дошло даже до возбуждения административного дела в отношении нерадивого отца, в рамках которого он был привлечен к ответственности за неуплату алиментов. В подобной ситуации следующим логическим шагом становится возбуждение уголовного дела. Об этом алиментщика предупреждали заранее.

Однако и после этого мер к погашению накопившейся задолженности перед своими детьми он не принял. Более того, органы дознания выяснили, что он устроился на работа у местную агрофирму, получал зарплату, но скрывал и от приставов, и от своих взыскателей факт трудоустройства. И не по-прежнему не платил. Добровольной материальной помощи детям он также не оказывал, выяснило следствие. Общая сумма задолженности по алиментам составила почти 89 тысяч рублей. То есть, он работал, получал доход, но скрывал факт трудоустройства и не переводил деньги на содержание своих несовершеннолетних сына и дочери.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и согласился на рассмотрение дела в особом порядке. Суд учел смягчающие обстоятельства, в частности, признание вины и раскаяние в содеянном, отягчающих обстоятельств не было выявлено. Как сообщила пресс-служба Залегощенского районного суда, подсудимый был признан виновным по части 1 статьи 157 УК РФ и приговорен к восьми месяцам исправительных работ с удержанием 10 процентов из его заработной платы в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу.

ИА “Орелград”