В Орловской области арестовали 2500 немаркированных товаров

Управление Роспотребнадзора подвело итоги контрольных мероприятий за первое полугодие 2026 года.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области за первое полугодие 2026 года провело 120 проверок с взаимодействием с контролируемыми лицами, реализующими товары, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации. Как следует из официального сообщения ведомства, в отчетном периоде времени было произведено 93 контрольные закупки, совершено 23 инспекционных визита и четыре документарные проверки.

По результатам проверок арест был наложен на 2549 единиц различных товаров, находившихся в реализации с нарушениями норм и требования. Так, под арест попали товары легкой промышленности, обувь, парфюмерия, соки, табачная и никотинсодержащая продукции. Причиной ареста было то, что эти товары не были снабжены средствами идентификации, то есть у них не имелось обязательной по закону маркировки.

Кроме того, в первом полугодии текущего года сотрудники Роспотребнадзора выявляли факты продажи товаров без передачи достоверных данных о них в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ). В частности, предприниматели продавали продукцию без регистрации в информационной системе и с нарушением разрешительного режима на кассах.

В отношении нарушителей за полгода было возбуждено 332 дела об административных правонарушениях, добавили в ведомстве. В суды было передано 19 материалов для решения вопроса о конфискации арестованных товаров. И по уже вынесенным судебным решениям было конфисковано 2443 единицы продукции. Всем контролируемым лицам были выданы предписания об устранении нарушений. Виновные лица были привлечены к административной ответственности. Совокупная сумма наложенных на них штрафов превысила 700 тысяч рублей.

По результатам мониторинга в ГИС МТ предпринимателям, допустившим нарушения при розничной реализации маркированной продукции, объявлено 288 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, сообщили также в региональном Управлении Роспотребнадзора. Не все после получения предписаний выполнили требования, а некоторые допустили и повторные нарушения.

К таким нарушителям применяются более строгие меры воздействия. В частности, в первой половине текущего года в суды было направлено пять исков о «прекращении противоправной деятельности в отношении неопределенного круга лиц». В Управлении Роспотребнадзора также напомнили, что потребители с помощью мобильного приложения «Честный знак» могут самостоятельно проверить коды маркировки, сроки годности и состав продукции. О выявленных нарушениях они могут сообщить в ведомство.

ИА “Орелград”