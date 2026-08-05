Орловские приставы не пустили в суды посетителей с травматами

Судебные приставы пресекли пронос почти тысячи запрещенных предметов.

В Орловской области судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов за шесть месяцев текущего года при выполнении задач по охране и осуществлению пропускного режима пресекли попытки проноса 957 запрещенных предметов. В их числе были 140 единиц газового и травматического оружия, 29 электрошоковых устройств и 788 «иных предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих».

«Благодаря профессиональной работе судебных приставов все запрещенные предметы, которые могли быть использованы в качестве орудия нападения, в суды пронесены не были. Чрезвычайных происшествий в зданиях судов не допущено», – сообщили в пресс-службе УФССП России по Орловской области. К слову, приставы из указанного выше подразделения в ежедневном режиме охраняют здания Арбитражного суда Орловской области, Орловского областного суда, районных судов и судебных участков. Всего под их защитой находятся 22 объекта на территории региона.

Тем временем в Управлении Росгвардии по Орловской области сообщили, что сотрудники вневедомственной охраны за прошедший месяц 749 раз выезжали на охраняемые объекты по сигналам тревоги, в том числе 36 раз они выезжали по заявкам регионального УМВД. Всего в минувшем июле они задержали 15 человек, подозреваемых в совершении противоправных действий. Все задержанные были переданы сотрудникам полиции, в отношении 11 из них были составлены протоколы об административных нарушениях.

Кроме того, за месяц сотрудники ведомства проверили 33 паспорта безопасности на объектах, находящихся под его надзором. По результатам проверок было составлено 17 протоколов по факту несоответствия документации предъявляемым требованиям. Всего в Орловской области подл защитой бойцов Росгвардии находится более 4 тысяч различных объектов, в том числе квартир. Тревожными кнопками оснащены учреждения социально значимых сфер, прежде всего, сфер образования и здравоохранения. Работоспособность технических средств охраны проверяется ежедневно. Ведется работа по принятию под охрану автотранспортных средств юридических и физических лиц, добавили в силовом ведомстве.

ИА “Орелград”