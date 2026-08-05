Орловским аграриям предложили побороться за 161 миллион рублей

Они могут получить субсидии на страхование посевов и скота.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил отбор на предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат по страхованию посевов и поголовья. Заявки будут приниматься по 14 августа 2026 года в электронном виде через систему «Электронный бюджет». Общий объем субсидий, который распределят между победителями, составляет 161,8 миллиона рублей. Эти средства пойдут на возмещение части страховых премий по договорам сельхозстрахования в области растениеводства и животноводства.

Как следует из конкурсной документации, претендовать на господдержку могут сельхозтоваропроизводители, застраховавшие свои риски. При этом важно, чтобы договор страхования был заключен со страховой организацией, имеющей лицензию и являющейся членом объединения страховщиков. Страховая компания должна иметь рейтинг финансовой надежности не ниже уровня «ruA-» по шкале агентств «Эксперт РА» или АКРА.

Для растениеводов условия поставлены такие: договор должен быть заключен на всю площадь посевов или многолетних насаждений в Орловской области, в срок не позднее 15 дней после окончания сева. Страховая сумма должна составлять не менее 70 процентов страховой стоимости. Но при страховании от чрезвычайных ситуаций сумма может варьироваться от 35 до 50 процентов. Животноводам необходимо застраховать все имеющееся поголовье одного или нескольких видов, а договор им следует заключать на срок не менее года. Страховая сумма в данном случае также должна составлять не менее 70 процентов.

По условиям, на момент подачи заявки на участие в конкурсном отборе у сельхозпроизводителя не должно быть задолженности по налогам и сборам свыше 30 тысяч рублей. Также он не должен находиться в процессе банкротства, ликвидации или реорганизации, быть иностранным агентом или офшорной компанией. Отбор проводится в заявительном порядке, а заявки будут ранжировать по очередности их поступления. Победителями признают участников, которые войдут в рейтинг, составленный департаментом сельского хозяйства в пределах выделенного бюджета.

Если запрашиваемая сумма превышает остаток нераспределенных средств, то участнику могут предложить меньший объем субсидии с пропорциональным снижением плановых показателей. Результатами предоставления субсидий должны стать увеличение застрахованных площадей посадок и поголовья скота в Орловской области.

ИА “Орелград”