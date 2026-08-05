Орловский пенсионер пытался спрятать украденный телефон в фольге

Пожилой человек надеялся, что так его не смогут отследить.

Залегощенский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор пенсионеру, который в мае 2026 года украл мобильный телефон в магазине «Светофор» в поселке Залегощь. Любопытны обстоятельства этой кражи. Как пояснили в пресс-службе суда, в тот день 65-летний местный житель находился в торговом зале. Его взгляд упал на коробку с товарами, поверх которой лежал оставленный без присмотра мобильный телефон.

Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, пенсионер спрятал гаджет в карман брюк и покинул магазин. Дома он спрятал телефон в гараже, причем предпринял меры предосторожности. В частности, из украденного аппарата он извлек обе сим-карты, а сам телефон обернул в пищевую фольгу, надеясь, что так похищенный телефон не отследят оперативники. Однако его надеждам не суждено было сбыться, поскольку фольга его не спасла.

Вычислить пожилого воришку помогли камера видеонаблюдения. Пенсионер хранил мобильник, завернутый в фольгу, до тех пор, пока к нему домой не явились сотрудники полиции. Они изъяли похищенное имущество, а действия пенсионера квалифицировали по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража с причинением значительного ущерба). Кстати, телефон принадлежал не магазину, а сотруднице торговой точки. И для нее пропажа мобильника действительно оказалась болезненной с материальной точки зрения.

В судебном заседании пенсионер не стал отпираться и полностью признал свою вину. В его пользу сыграло то, что суд при назначении наказания учел смягчающие обстоятельства, в том числе явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также состояние здоровья подсудимого. Отягчающих обстоятельств суд не установил и назначил пожилому орловцу наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Приговор уже уступил в законную силу.

ИА “Орелград”