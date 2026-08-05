Орловских отельеров предупредили об ответственности за мигрантов

Полиция информирует о новых изменениях в миграционном законодательстве.

Орловская полиция проинформировала граждан об изменениях в миграционном законодательстве, которые вступают в силу в 2026 году. Штрафы для организаций, предоставляющих гостиничные услуги, за нарушение сроков уведомления о прибытии иностранных граждан существенно выросли. Так, как сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области, за опоздание с уведомлением о прибытии иностранца не более чем на один рабочий день теперь грозит штраф от 80 до 100 тысяч рублей. Повторное нарушение обойдется в 160-200 тысяч. А если срок превышен более чем на один рабочий день, сумма штрафа составит от 400 до 500 тысяч рублей.

За нарушение сроков регистрации граждан России по месту пребывания штрафы также ужесточены. Так, просрочка до суток карается штрафом в размере от 20 до 30 тысяч рублей, повторное нарушение – от 40 до 60 тысяч, опоздание более суток – от 250 до 750 тысяч рублей. Для своевременного выполнения этих требований на Едином портале госуслуг работает сервис для подачи уведомлений в электронном виде. Другое новшество заключается в том, что иностранцев обяжут проходить медосмотр в течение 30 дней.

Так, с 1 сентября 2026 года иностранные граждане, прибывающие в Россию на срок свыше 90 суток, обязаны в течение 30 календарных дней со дня въезда пройти медицинское освидетельствование. Если у мигранта обнаружат заболевания, представляющие опасность для окружающих, или факты употребления наркотиков, медицинские организации обязаны в течение суток уведомить полицию для оперативной высылки таких лиц. Штраф за отказ от медосмотра составит от 25 до 50 тысяч рублей. Если нарушитель не оплатит штраф, сумма увеличится вдвое, а самого иностранца выдворят за пределы страны, подчеркнули в пресс-службе УМВД.

Тем временем пресс-служба Управления ФССП России по Орловской области сообщила, что в первой половине 2026 года орловские приставы принудительно выдворили за пределы РФ 101 незаконного мигранта. Среди них были граждане Армении, Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и даже выходцы из стран Африки.

Как пояснили в ведомстве, все они нарушили правила въезда или режима пребывания в России, либо незаконно работали в нашей стране. Иностранцам принудительное выдворение было назначено в качестве наказания. Приставы доставляют нарушителей к государственной границе, где передают их пограничной службе ФСБ. Выдворенным мигрантам запрещено пересекать российскую границу в течение последующих пяти лет. В случае повторного незаконного проникновения им грозит уголовная ответственность.

ИА “Орелград”