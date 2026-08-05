Спецрежимы принесли в казну области 2,6 миллиарда рублей

Налоговики оценили эффект от применения упрощенной системы налогообложения.

За первое полугодие 2026 года от бизнесменов, применяющих специальные налоговые режимы, в бюджет Орловской области поступило 2,6 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления ФНС России. Как подчеркнули в ведомстве, наиболее заметный рост поступлений зафиксирован по упрощенной системе налогообложения (УСН), которая принесла в казну региона 2,1 миллиарда рублей. В регионе действует уже 20,5 тысячи предпринимателей, выбравших этот режим. А их количество увеличилось на 167 человек по сравнению с состоянием на 1 июля 2025 года.

Что касается других спецрежимов, то пользователи автоматизированной упрощенной системы (АвтоУСН) заплатили 339,1 миллиона рублей налогов, из них в бюджет Орловской области поступило 183 миллиона рублей. Налог на профессиональный доход, который платят самозанятые, принес казне почти 207 миллионов рублей, из которых в консолидированный бюджет области было направлено 130 миллионов рублей. Единый сельхозналог пополнил бюджет на 122 миллиона рублей, патентная система — почти на 27 миллионов рублей.

Напомним, в 2026 году перейти на УСН можно при соблюдении нескольких условий. Так, предельный размер доходов для применения данного режима составляет 450 миллионов рублей, средняя численность работников не должна превышать 130 человек, а остаточная стоимость основных средств не должна быть более 200 миллионов рублей. А с 31 июля 2026 года вступила в силу обновленная форма уведомления о применении упрощенной системы налогообложения. Вместо нескольких рекомендованных форм теперь действует один универсальный документ.

Налогоплательщику достаточно заполнить титульный лист, выбрать код основания и заполнить только один соответствующий раздел: при переходе на УСН — раздел 1, при изменении объекта налогообложения — раздел 2, при добровольном отказе от УСН — раздел 3, при прекращении деятельности — раздел 4, при переходе на налог на профессиональный доход — раздел 5, при утрате права на УСН — раздел 6.

Как поясняют в налоговой службе, единый документ и новый порядок его заполнения минимизируют риск ошибок при оформлении. А определиться с выбором режима налогообложения поможет специальный сервис на сайте ФНС России, который так и называется: «Выбор подходящего режима налогообложения». После заполнения необходимых параметров сервис сам выберет и предложит пользователю наиболее оптимальный для него вариант.

ИА “Орелград”