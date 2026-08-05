Орловских медиков синхронизируют с федеральными

Медицинскую информационную систему модернизируют почти за 17 миллионов рублей.

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области объявил электронный аукцион на оказание услуг по модернизации региональной медицинской информационной системы (РМИС) Орловской области. Начальная максимальная цена контракта составляет 16,95 миллиона рублей. Средства будут выделены из областного бюджета.

Из конкурсной документации следует, что систему доработают для обеспечения передачи в Государственную информационную систему обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС) актуальных сведений о застрахованных лицах и о медицинской помощи, оказанной им. Это необходимо для интеграции регионального сегмента ЕГИСЗ с федеральными подсистемами: Федеральным единым реестром застрахованных лиц (ФЕРЗЛ) и Федеральной подсистемой персонифицированного учета медицинской помощи (ФПУМП).

РМИС Орловской области функционирует на базе программного комплекса. Головным в этой системе является БУЗ Орловской области «Медицинский информационно-аналитический центр», система охватывает и все остальные медицинские организации региона. Пользователями системы являются сотрудники МИАЦ, департамента здравоохранения, руководители и врачи подведомственных медучреждений.

В рамках исполнения контракта подрядчику предстоит доработать сервисы взаимодействии, в частности, внедрить механизмы получения данных о пациенте по полису, создания и редактирования записей о неидентифицированных лицах и новорожденных, регистрации заявлений о прикреплении к медицинской организации. Также будет доработан функционал взаимодействия для создания и обновления сведений об оказанной амбулаторной и стационарной медицинской помощи в формате структурированных электронных финансовых документов.

Контракт должен быть исполнен в два этапа: первый этап должен быть завершен до 27 ноября 2026 года, второй – до 15 декабря. Исполнитель также обязан обеспечить гарантийную поддержку доработок до 31 декабря 2026 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 12 августа 2026 года. Обеспечение заявки составляет 169,5 тысячи рублей. Заказчиком выступает БУЗ Орловской области «МИАЦ», организатором – департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области. Закупка предназначена для представителей малого предпринимательства.

Для оказания медицинской помощи жителям в Орловской области функционирует сеть медицинских учреждений, представленная 53 медицинскими организациями. Из них первичную медико-санитарную помощь населению оказывают 35 медицинских организаций, первичную специализированную медико-санитарную помощь – 35 организаций. В региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области», утвержденную в этом году правительством региона, включены 35 медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения.

ИА “Орелград”