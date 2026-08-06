Орловский бизнесмен попытался отсудить автоцентр у дочери

Потребовал признать договора дарения недвижимости мнимой сделкой.

Северный районный суд города Орла отказал в удовлетворении иска мужчины к его дочери о признании недействительным договора дарения земельных участков и нежилого здания автоцентра на Новосильском шоссе.

Согласно материалам дела, в 2021 году мать истца подарила своей внучке два земельных участка и здание автоцентра общей площадью 458,6 кв. м. В 2025 году женщина умерла, и сын, являясь наследником первой очереди, обратился в суд с требованием признать договор дарения мнимым. Он утверждал, что сделка была совершена лишь для вида — с целью сокрытия имущества от возможного ареста в рамках уголовного дела (по части 3 статьи 159 УК РФ).

Истец настаивал на том, что фактически собственником объекта всегда был он сам, а мать являлась лишь титульным владельцем. Дочь же, по его мнению, никогда не несла бремя содержания имущества и не участвовала в арендных отношениях.

Представитель ответчика возражал, указав, что истец знал о договоре дарения. Более того, дочь сама подарила отцу 2/3 доли этого имущества. Также представитель отметил доверительные отношения между бабушкой и внучкой: та выдала нотариальную доверенность на 20 лет с правом распоряжения всем имуществом. Кроме того, получение дохода от аренды опровергает довод о намерении скрыть активы.

Суд, исследовав доказательства, не нашел оснований для признания сделки мнимой. Переход права собственности был зарегистрирован в установленном порядке, договор реально исполнен. Доводы о сокрытии имущества от ареста не нашли подтверждения: по приговору суда конфискация имущества не назначалась, а арендная плата продолжала поступать на счет дарителя даже после возбуждения уголовного дела.

В связи с этим суд решил отказать мужчине в удовлетворении всех требований.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца.

ИА “Орелград”