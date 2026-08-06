На Орловщине усилят контроль за лишением родительских прав

Утвержден порядок информирования детского омбудсмена о таких делах.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области утвердил порядок информирования регионального уполномоченного по правам ребенка по гражданским делам, связанным с лишением, ограничением, восстановлением в родительских правах и отменой ограничения. Напомним, должность детского омбудсмена сейчас занимает Константин Домогатский. Как следует из преамбулы приказа, документ был разработан во исполнение поручения президента Владимира Путина от 1 июня 2026 года «О дополнительных мерах по профилактике социального сиротства».

Как следует из текста приказа, основной целью нового порядка является защита прав и законных интересов несовершеннолетних, а также реализация права каждого ребенка жить и воспитываться в семье. Для достижения этих целей определены три задачи. Первая из них заключается в повышении оперативности получения информации о делах, затрагивающих судьбу детей, вторая – в мониторинге ситуации с лишением, ограничением, восстановлением в родительских правах и отменой установленных ограничений. Третья задача – это своевременное оказание помощи семьям в вопросах восстановления в родительских правах и отмены ограничений.

Алгоритм действий органов опеки также прописан в приказе. При поступлении в муниципалитет копии определения суда о принятии дела к рассмотрению, будь то дела о лишении родительских прав, об отмене ограничения или восстановлении в правах, чиновники обязаны зарегистрировать информацию в специальном журнале учета с присвоением ей номера и фиксацией даты. Затем они должны сформировать соответствующую информацию по установленной форме и не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации, направить ее детскому омбудсмену и в областной департамент соцзащиты.

При этом органы опеки обязаны соблюдать требования федеральных законов о персональных данных и информации. В приказе, например, подчеркнуто, что полученные в рамках информационного обмена сведения не подлежат передаче третьим лицам. К слову, по данным доклада детского омбудсмена за 2025 год, в регионе к началу текущего года насчитывался 1361 ребенок, оставшийся без попечения родителей. Из них 1157 детей были устроены в семьи, а 204 ребенка воспитывались в учреждениях для детей-сирот.

ИА “Орелград”