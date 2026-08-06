В Орле так и не смогли найти «мифические» объекты

Суд признал отсутствующим право собственности на склады на Наугорском шоссе.

Любопытное дело рассмотрел Арбитражный суд Орловской области. Иск подало управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (УМИЗ). Оно просило о признании отсутствующим права собственности компании «Квант» на два нежилых здания. Речь зашла о складах, расположенных на Наугорском шоссе в областном центре. Основанием для иска стало то, что «объекты либо фактически отсутствуют на земле, либо не являются капитальными строениями».

Как следует из материалов дела, в Едином государственном реестре недвижимости за компанией числились два склада: деревянный площадью 51,6 квадратных метров и металлический площадью 14,4 квадратных метров. Оба объекта, по бумагам, располагаются на земельных участках, арендованных у муниципалитета под такое разрешенное использование, как баня, сауна, прачечная и объект торговли.

В ходе выездной проверки специалисты УМИЗ обнаружили, что на одном из участков никаких объектов капитального строительства нет. А на втором участке стоит лишь временная постройка, обшитая металлопрофилем, площадью 32,5 квадратных метра. Но и она не соответствует зарегистрированному складу ни по площади, ни по другим характеристикам. Фактическая площадь «металлического склада» оказалась меньше указанной в реестре, а деревянный склад так и не был найден по месту регистрации.

Муниципалитет направил компании претензию с требованием уточнить сведения о зданиях, но нужного ответа не получил. Тогда УМИЗ обратилось в суд с иском о признании права собственности отсутствующим. В судебном заседании представитель истца поддержал требования, ответчик же на заседание не явился, отзыв не представил. Суд изучил акты осмотра, фотоиллюстрации и другие материалы и пришел к такому выводу: деревянный склад фактически отсутствует, а металлический не является объектом капитального строительства, поскольку может быть перемещен на другое место без несоразмерного ущерба его конструкции и назначению.

Арбитраж в результате удовлетворил иск чиновников мэрии в полном объеме и обязал исключить из ЕГРН сведения об обоих объектах, по сути, оказавшихся «мифическими». Решение суда станет основанием для внесения изменений в реестр. Кроме того, с компании взыскали госпошлину в размере 50 тысяч рублей. Но стоит отметить, что вынесенное в Орле решение еще может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА “Орелград”