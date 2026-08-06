Родственники погибшего рабочего отсудили 2,4 миллиона компенсации морального вреда

Трагедия произошла на территории завода.

Северный районный суд Орла частично удовлетворил иск четырех близких родственников начальника цеха ООО «Орловский завод сухих смесей», который погиб в результате несчастного случая. Водитель самосвала ООО «РегионДорСтрой», двигаясь задним ходом с поднятым кузовом, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на работника завода. От полученных травм мужчина скончался на месте. (В отношении водителя вынесен обвинительный приговор по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Супруга, мать и двое сыновей погибшего обратились в суд с исками о компенсации морального вреда к двум ответчикам — владельцу транспортного средства ООО «РегионДорСтрой» и работодателю погибшего ООО «Орловский завод сухих смесей», требуя по 1 миллиону рублей с каждой организации в пользу каждого истца.

Суд, исследовав материалы уголовного дела, акт о несчастном случае и иные доказательства, установил, что смерть мужчины наступила в результате действий водителя, управлявшего источником повышенной опасности. При этом в действиях самого погибшего была усмотрена грубая неосторожность — он, являясь начальником цеха и будучи обязанным знать правила техники безопасности, самовольно подошел к разгружающемуся самосвалу на опасное расстояние, что способствовало трагедии. Также суд отметил, что должностные лица завода допустили нарушения требований охраны труда, не обеспечив ограждение опасной зоны разгрузки, что косвенно повлияло на возможность нахождения потерпевшего в опасной близости от транспорта.

С учетом принципов разумности и справедливости, степени нравственных страданий истцов, утративших близкого человека, а также грубой неосторожности самого погибшего, суд постановил взыскать: с ООО «РегионДорСтрой» — по 500 000 рублей в пользу каждого из четырех истцов; с ООО «Орловский завод сухих смесей» — по 100 000 рублей в пользу.

Также с обоих ответчиков в равных долях взыскана государственная пошлина в доход бюджета города в размере 12 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца.

ИА “Орелград”