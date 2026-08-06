Треть орловских школьников привыкли перекусывать всухомятку

И почти 15 процентов из них начали регулярно переедать.

В Орловской области власти обнародовали результаты анализа системы горячего питания в школах и пришли к выводу, что требуется единый подход к организации этого процесса. Для этого уже утвержден региональный стандарт оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся. Сразу два приказа, поочередно, на эту тему утвердил департамент образования Орловской области. А необходимость принятия такого стандарта, видимо, вызвана тревожной статистикой.

По данным проведенных исследований, более 50 процентов школьников имеют ослабленное здоровье, и одной из главных причин этого специалисты называют нарушения режима питания и низкую культуру так называемого пищевого поведения. Анализ полученных данных говорит, например, о том, что у 35 процентов детей сформировалась привычка перекусывать всухомятку, а у 14,5 процентов – регулярно переедать.

Дефицит витамина С выявлен у 65 процентов обследованных школьников, витамина В1 – у 43 процентов, В2 – у 56 процентов, фолиевой кислоты – у 70 процентов, витаминов А и Е — у 27 и 53 процентов соответственно. Поливитаминный дефицит, как правило, сочетается с недостаточным поступлением в организм кальция, железа, селена и йода, пищевых волокон и Омега-3-полиненасыщенных жирных кислот.

В документах областного департамента подчеркивается: особое место в системе питания детей школьного возраста занимает питание в организованных коллективах, в частности в общеобразовательных учреждениях. Совершенствование организации питания в организованных детских коллективах выделено как одна из приоритетных задач государственной политики РФ в области здорового питания населения. Ведь организация рационального питания обучающихся во время пребывания в школе вообще является важнейшим фактором поддержания их здоровья и эффективности обучения.

Что касается внедряемого на Орловщине стандарта, то он устанавливает унифицированные требования к организации горячего питания для всех возрастных категорий учеников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. Учитывает возрастные особенности детей и направлен на формирование у школьников правильных пищевых привычек. По данным властей, на сегодняшний день в Орловской области бесплатным горячим питанием обеспечены все ученики 1-4 классов.

Кроме того, в 21 муниципальном образовании горячее питание получают школьники 5-11 классов, а в 6 муниципалитетах — учащиеся льготных категорий. Бесплатным двухразовым горячим питанием охвачены все дети с ограниченными возможностями здоровья, дети участников СВО, а также 100 процентов учащихся из многодетных семей. Питание в 76 процентах школ организовано самостоятельно, в остальных 24 процентах – с привлечением предприятий общественного питания.

ИА “Орелград”