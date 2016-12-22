Стало известно, в чем подозревается участница «дела на автовокзале»

Лариса Т. попала под внимание следователей за применение насилия к представителю власти.
Как сообщал «ОрелГрад» ранее, 23-летняя девушка, которую сотрудники ДПС силой заталкивали в машину, попала под внимание следователей. Сегодня в орловском Следственном управлении СКР рассказали, в чем она подозревается.
По данным следствия, полицейский «обратил внимание на девушку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещенный сигнал светофора», что в принципе еще не доказано. Далее, полагают следователи, сотрудник ГИБДД остановил «нарушительницу», в ответ на что получил пощечину. Особо отмечается «причиненная физическая боль».
Расследование уголовного дела продолжается, добавили в СК. Напомним, то, что девушка-«нарушительница» ударила полицейского, один из сотрудников ДПС, дежуривших в том экипаже, рассказывал очевидцам — этот момент попал на видео. Начальник ГИБДД Александр Коршунов отказался комментировать инцидент, заявив, что точку в деле поставит СК. Оценки правоты полицейских до сих пор нет, как и заключения по факту нарушения или его отсутствия, однако правозащитник Дмитрий Краюхин ранее сообщал, что параллельно с девушкой по Маслозаводскому переулку на тот же сигнал светофора едет автомобиль.
если б убивали кого на этом переходе- полицаи внимание не обратили! а по поводу того пазорника, которому «причинена физическая боль» — гнать его из полиции надо — а если б на месте девушки мужчинка оказался и вместо пощечины отвесил бы пендаль — бедолага-полицмен умер бы от сердечного приступа?
Алена, если бы подобная ситуация возникла в оплоте демократии, то по девушке бы уже 40 дней справили бы. А если бы это произошло в Италии, или Франции, то влепили бы ей штраф в пару десятков тысяч евро и пару месяцев исправительных работ. А у нас в Мордоре, думаю, отделается условным наказанием, или часов 30 общественных работ присудят.
Алена, нужно знать российские законы: за применение насилия к представителю власти виновный, вне зависимости от его пола, привлекается к УГОЛОВНОЙ ответственности. С чего вы взяли, что любая женщина может БЕЗНАКАЗАННО бить представителя власти? Писал и ранее по этому случаю, еще повторю — не нужно некомпетентными статьями и глупыми комментариями провоцировать людей на противоправные действия. Алгоритм действий этой жещины должен быть совсем другой — не убегать, а потом сопротивляться, а обжаловать у мирового судьи протокол о административном наказании, если вы можете доказать, что не нарушали ПДД. Кстати, теперь вместо максимального штрафа в 500 руб Ларисе «светит» до 3-х лет лишения свободы. Вы этого хотели? P.S., если вы не знаете, женщины — водители авто, за нарушение ПДД привлекается к такой же ответственности, как и мужчины и если они не подчиняются требованию работников ГИБДД остановиться по ним, в ряде случаев, может быть открыт огонь на поражение?
боля нешем заняться нашему СКР,ДЮЖЕ ТРУДНАЯ ЗАДАЧА..пУСТЬ ПРИДУТ НА АВТОВОКЗАЛ .,ПЕШКОМ КОНЕЧНО,ТАМ СОВСЕМ РЯДОМ ОТ НИХ.ПРОСТО ОНИ ПРИВЫКЛИ ЕЗДИТЬ НА МАШИНАХ И МНОГИХ ВЕЩЕЙ НЕ ВИДЯТ.1)троллейбусы останавливаются на остановке не в линию друг за другом а в любом месте.там три или 4 позиции.и выйдя из троллейбуса не знаешь куда идти чтобы не нарушить правила,когда он останавливается во втором ряду.Т.е абсолютно не определена пешеходная зона и проезжая часть.2)на этой площади практически нет движения и ни разу не было чп.но там постоянно дежурят Гаи.Я не могу их оскорблять и оценивать их проффесионализм, но осадок неприятный.кстати недалеко на Васильевской часто бывают наезды чп,вот где надо стоять,но не мне неграмотному мужику учить оХвицеров полиции.
СК занялся этим случаем из-за «общественной волны» поднятым СМИ по поводу этого рядового эпизода. Теперь все «советчики» в стороне, а женщина «в борозде». И журналисты, и большинство комментаторов требовали разобраться по закону, ваше пожелание выполняется.
Выходит Ларисе нужно было дождаться конца смены этого полицмена, и только тогда — нанести ему физическую боль?
Я в своё время видел, очень часто, (работал на Маслозаводской) как ездит машина СК, нарушает все правила ПДД. Относительно, данного дела, всё что инкриминируется девушке, это надо ещё доказать. Голословных показаний ментов не достаточно, хотя суды берут за основу обвинения бездоказательные показания сотрудников (понятно почему?). Если была пощёчина, это можно оправдать, тем что действия сотрудника, который пвтался прижмать, зажать, обхватить, и ещё неизвестно что сделать. Мы же незнаем что из себя представляет сотрудник, можно же предположить что он от своих действий, испытывал наслаждение и мы незнаем его сексуальных извращённых наклонностей…… это и спровоцировало адекватную защиту.Единственное хотелось бы,пожелать девушке удачи в трудной для неё ситуации в канун такого прекрасного праздника как НОВЫЙ ГОД. С наступающим новым годом ВСЕХ!
ГЛЕБ, видно вы не сталкивались с нашим кривосудием, не несите БРЕД!!!! Я бы посоветовал бы девушке написать встречную «заяву», на не правомерные действия сотрудников ДПС, характер и опасность правонарушения не обязывали сотрудников применять физическую силу, тем более, против девушки. Эти полицейские наглядно показали свой ПОЗОР, и ещё раз убедили меня, что в большинстве у нас в полиции служат плохие люди, ПОЗОРНИКИ.
Юрец, зачем вы пишите бред? Зачем писать свои измышления, когда у следователя есть полное видео произошедшего?
СТЫД и ПОЗОР Коршуну за его оленей!!! им не пощечину нужно давать а 3.14здить их!!!
а также Корушна надо ткнуть личиком в то что он зятечка молодого протащил без конкурса на гендира транссигнала!!!
зятёк эт святое! зятька трогать низя! и похер полицаям на коррупцию и родственные связи — ворон ворону глаз не выклюет!
Один млрд украли. Пусть она их отработает.
«переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещенный сигнал светофора», что в принципе еще не доказано»
Всё еще удивительнее. Ещё неделю назад было установлено, что нарушений ПДД не было. И решением старшего инспектора группы по исполнению административного законодательства ОБДПС ГИБДД УМВД России по Орловской области капитана полиции А.И.Горшковой от 14.12.2016 г. дело прекращено за отсутствием состава административного правонарушения.
А вы понимаете разницу между административным и уголовным правонарушением? Похоже, нет. Лариса не подчинилась требованиям работников полиции, оказала сопротивление и ударила полицейского, что зафиксировано на видео и в показаниях свидетелей, а это уголовная статья. Вы помогли ей избежать административного наказания (штрафа в 500 руб) и получить уголовное, «поздравляю». Мне интересно, вы далеко не молодой человек понимаете свою степень вины в подобном развитии событий? Или для вас Лариса только пешка для собственной пиар-акции?