Стало известно, в чем подозревается участница «дела на автовокзале»

Лариса Т. попала под внимание следователей за применение насилия к представителю власти.

Как сообщал «ОрелГрад» ранее, 23-летняя девушка, которую сотрудники ДПС силой заталкивали в машину, попала под внимание следователей. Сегодня в орловском Следственном управлении СКР рассказали, в чем она подозревается.

По данным следствия, полицейский «обратил внимание на девушку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещенный сигнал светофора», что в принципе еще не доказано. Далее, полагают следователи, сотрудник ГИБДД остановил «нарушительницу», в ответ на что получил пощечину. Особо отмечается «причиненная физическая боль».

Расследование уголовного дела продолжается, добавили в СК. Напомним, то, что девушка-«нарушительница» ударила полицейского, один из сотрудников ДПС, дежуривших в том экипаже, рассказывал очевидцам — этот момент попал на видео. Начальник ГИБДД Александр Коршунов отказался комментировать инцидент, заявив, что точку в деле поставит СК. Оценки правоты полицейских до сих пор нет, как и заключения по факту нарушения или его отсутствия, однако правозащитник Дмитрий Краюхин ранее сообщал, что параллельно с девушкой по Маслозаводскому переулку на тот же сигнал светофора едет автомобиль.