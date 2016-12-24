Под Орлом гаишники задержали подозрительные сосны

Стволы хвойных деревьев везли в Орел без документов

Подробности рассказали в пресс-службе Территориального управления Россельхознадзора, сотрудники которого проводят совместное дежурство с инспекторами ГИБДД. Сообщается, что за последние дни на автодороге Орел-Брянск в Урицком районе на посту ДПС было выявлено четыре случая перевозки подкарантинной продукции из карантинных фитосанитарных зон без обязательных сертификатов.

— Установлено, что физические лица осуществляли перевозку леса-кругляка хвойных пород в количестве 101 кубометр из Калужской и Брянской областей, — рассказали в ТУ Россельхознадзора. – Эти регионы являются карантинными фитосанитарными зонами по малому черному еловому, большому черному еловому и черному сосновому усачам.

Несмотря на это, перевозка леса осуществлялась без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние продукции. По закону перевозить ее разрешается только при наличии карантинного сертификата. На нарушителей завели административные дела. Впрочем, лес в Орел все же пустили – при осмотре на стволах не нашли карантинных вредителей.