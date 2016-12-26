Селихов поддержал футболистов ФК «Орел» и обвинил Муромского в бездействии

Вратарь «Спартака», выходец из орловской футбольной школы, прокомментировал ситуацию в местном клубе.

Александр Селихов встал на защиту игроков ФК «Орел», которые пожаловались вице-премьеру Виталию Мутко на понижение зарплаты в одностороннем порядке, сообщает Федеральное агентство новостей. Также голкипер заявил, что к сложившейся ситуации имеет прямую причастность и начальник управления спорта Орловской области Александр Муромский.

— Муромский часто говорит, что профессиональная команда должна зарабатывать, а не сидеть на бюджете, мол, футболисты ничего не зарабатывают и в регион не приносят. А разве это не задача Муромского, его управления, руководства и менеджмента клуба? В чем тогда их задача? Какую пользу региону приносит Управление по спорту и руководство ФК «Орел»? Почему Александр Евгеньевич все время отделяет себя от команды? Кто привел в клуб тот менеджмент и того тренера, которые сейчас в нем работают? Муромский. В результате чьих действий у клуба до сих пор существуют долги за 2013 и 2014 год, о которых говорит начальник Управления по спорту Орловской области? Ведь эти долги образовались «благодаря» руководству клуба. Я все время читаю и слышу, какие футболисты плохие. А при чем тут футболисты?! Мне кажется, это вопрос профессионального грамотного управления клубом, которого сейчас нет. На мой взгляд, руководство ФК «Орел» и сам Муромский со своей командой управленцев должны разделять ответственность за поражения и неудачи команды. Это было бы справедливо, — заявил Селихов.

Также, по мнению вратаря «Спартака», сделать команду гордостью область, создать бренд, помочь ей начать зарабатывать — это тоже дело властей.

Ранее стало известно, что бюджет ФК «Орел» сокращается в 2,5 раза, в связи с чем команда прекратит выступать в ПФЛ и станет любительской. Футболисты клуба пожаловались на менеджмент Виталию Мутко и попросили вмешаться в ситуацию.