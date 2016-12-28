Орловские пьяные коммунальщики уволены со «Спецавтобазы»

В объяснительной мужчины написали, что замерзли и решили согреться.

Двое сотрудников «Спецавтобазы», которые были замечены пьяными во время работы, уволены с предприятия, сообщил «ОрелГраду» директор МУПа Владимир Достовалов, который сначала сомневался — «его ли это люди». Оказалось, что действительно его.

— Они уволены. Мастеру объявлен выговор, — сообщил Достовалов.

Как пояснил коммунальщик, действие происходило в конце рабочего дня. В объяснительной мужчины написали, что «замерзли» и «решили согреться». В итоге оба напились до состояния, когда уже не могли стоять.

К слову, вчера на планерке глава администрации Орла Андрей Усиков предложил Достовалову «не делать резких движений» в отношении своих подчиненных. Как видим, коммунальщик решил поступить иначе. На наш взгляд, он принял верное решение — сотрудники предприятия, будь оно муниципальным или любым другим, не должны напиваться на работе, особенно если они имеют дело с автомобилями.