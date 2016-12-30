Потомский — о памятнике Сталину: «Инициатива имеет право на существование»

Губернатор прокомментировал вторую волну порыва орловских коммунистов.

Глава Орловской области Вадим Потомский увидел своевременность и реалистичность в идее установки бюста Иосифа Сталина в Орле, сообщает «Комсомольская правда». Однако губернатор заявил, что никакие решения не возможны без изучения общественного мнения.

— Эта идея имеет право на существование, и тут Орловская область не пионер, в других регионах страны попытки увековечить память об Иосифе Виссарионовиче были, есть и будут, — рассказал Потомский. С такой инициативой действительно выступила вторая партия страны — КПРФ. Однако говорить о том, что вопрос с установкой — дело решенное, как минимум поспешно. Принятие решения будет зависеть от мнения людей. Пока люди не выскажутся, пока не будет проведено масштабное социологическое исследование, ни о какой установке памятника даже речи идти не будет, — завершил губернатор.

Напомним, в этом году по инициативе Вадима Потомского в Орле появился памятник Ивану Грозному — не менее спорной личности в истории России. Позже глава региона заявил, что установка памятника Грозному не значит последующее появление бюста Сталина. Между тем орловские активисты продолжают собирать подписи против запечатления в скульптуре вождя советского народа.