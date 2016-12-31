В Орле поймали трех ложных террористов

Орловская полиция совместно с УФСБ в декабре поймали трех человек, которые сообщали о ложном минировании, сообщили в пресс-службе УМВД. Звонки поступали в разное время. Всех «шутников» удалось установить. В одном случае в полицию позвонила 45-летняя женщина без определенного места жительства, в другом — 42-летний орловец, в третьем — 29-летний уроженец Белгородской области.

— По данным фактам сотрудниками полиции возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В настоящее время ведется расследование. Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до 3 лет, — сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.