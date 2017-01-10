Улица Ленина в Орле завалена снегом — общественники

После заявлений о неуборке снега в спальных районах города «Без Ям Орловщина» обратила внимание на главную пешеходную улицу Орла.

Активисты движения «Без Ям Орловщина» в очередной раз обвинили «Спецавтобазу» в бездействии. На этот раз они уповают на заваленную снегом улицу Ленина, которая «является лицом всего города». В связи с этим цифры, озвученные администрацией накануне о том, что город убирают 39 единиц техники и 150 человек, общественники называют «недостоверными».

Свои слова «безъямовцы» подкрепляют фотографиями. На них действительно видно, что средняя, основная пешеходная часть улицы Ленина, от снега не убрана. Дорожки прочищены, но весь снег лежит на тротуаре.

Напомним, ранее глава Советского района Артем Левковский заявлял о сложностях в уборке улицы Ленина от снега из-за «архитектурных решений» при ее реконструкции.