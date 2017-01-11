В Орле из-за пожара эвакуировали музей ИЗО и ОРАГС

К счастью, происшествие оказалось незначительным.

Как стало известно «ОрелГраду», в районе 15:00 в МЧС поступило сообщение о возгорании в доме №5а на бульваре Победы. По данным МЧС, на место приехали 5 единиц техники и 19 пожарных.

Из задымленных зданий музея изобразительных искусств и РАНХиГС были эвакуированы люди. Выяснилось, что в подвале Музея изобразительных искусств замкнула проводка, и дым начал распространяться и в здание музея, и в соседний вуз. Горения не было. В настоящий момент здания обесточены, пожар ликвидирован.

