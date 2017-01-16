Похитителям невесты в Орловской области назначили психиатрическую экспертизу

Из-за этого расследование несколько затянулось.
Уроженцы Азербайджана братья Мустафины, 29 октября похитившие молодую учительницу из Болховского района, пройдут психиатрическую экспертизу по требованию следствия, сообщили на пресс-конференции в Следственном комитете по Орловской области 16 января. Сейчас трое мужчин находятся под стражей, расследование продолжается. Основной объем следственных действий был выполнен почти сразу, однако рассмотрение дела затянулось из-за необходимости психиатрической экспертизы. Ее результаты появятся вскоре, и через 2-3 недели дело передадут в прокуратуру.
Напомним, девушку обнаружили в селе Тельчье Мценского района. «Похитить невесту» двоих братьев Мустафиных попросил третий — «жених», который недавно освободился из тюрьмы, отсидев срок за изнасилование. В судебном заседании один из братьев заявил: «Мы люди с Кавказа, и у нас похитить невесту, это традиция». Обвиняемые и их защитники эту версию поддержали и настаивали на том, что «похищение невесты» – это национальный обычай.
Сидели бы в свой горнэй аул со сваэй традиция.
Бамбарбия кергуду!
Интересно, а что бы сделали в Азербайджане с русским, если бы он выкрал азербайджанку-учительницу? Тоже бы «психушку» назначили? Думается, что было бы все немного иначе…
Кунаков — четвертоватть, жениха — на кол. Традиция!
Унас традиция за это зону потоптать.