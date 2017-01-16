Похитителям невесты в Орловской области назначили психиатрическую экспертизу

Из-за этого расследование несколько затянулось.

Уроженцы Азербайджана братья Мустафины, 29 октября похитившие молодую учительницу из Болховского района, пройдут психиатрическую экспертизу по требованию следствия, сообщили на пресс-конференции в Следственном комитете по Орловской области 16 января. Сейчас трое мужчин находятся под стражей, расследование продолжается. Основной объем следственных действий был выполнен почти сразу, однако рассмотрение дела затянулось из-за необходимости психиатрической экспертизы. Ее результаты появятся вскоре, и через 2-3 недели дело передадут в прокуратуру.

Напомним, девушку обнаружили в селе Тельчье Мценского района. «Похитить невесту» двоих братьев Мустафиных попросил третий — «жених», который недавно освободился из тюрьмы, отсидев срок за изнасилование. В судебном заседании один из братьев заявил: «Мы люди с Кавказа, и у нас похитить невесту, это традиция». Обвиняемые и их защитники эту версию поддержали и настаивали на том, что «похищение невесты» – это национальный обычай.