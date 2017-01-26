Полиция проверяет избиение коммуниста Александра Арбузова

Об этом «ОрелГраду» сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

Напомним, 24 января коммунист Александр Арбузов, исключенный из партии, при попытке зайти «для беседы» с депутатом облсовета Вячеславом Морозовым в горком КПРФ был избит однопартийцами, после чего был госпитализирован с тупой травмой живота. Как рассказал «ОрелГраду» сам Арбузов, его уже выписали из больницы. Пока он лежал в госпитале, к нему приходили полицейские и брали показания. Опальный коммунист рассказал, что «защитники храма КПРФ» — так его обидчики сами называли себя — не только избивали, но и сыпали угрозами в адрес Арбузова.

Сейчас, по словам начальника пресс-службы УМВД России по Орловской области Карины Тхаржевской, по факту инцидента проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Александр Арбузов был исключен из Советского райкома КПРФ в связи с «действиями в составе группы членов партии по формированию и развитию в Орловском городском отделении КПРФ групповщины, грубо нарушающими основополагающие принципы партийной жизни и деятельности, определенные пунктами 1.2 , 2.4 ,2.5 Устава КПРФ». Позже он вышел с одиночным пикетом против Василия Иконникова и называл его «могильщиком» компартии.