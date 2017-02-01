Орловские родители попробуют ЕГЭ на себе

Наш регион присоединится к всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями».

10 февраля родители орловских школьников могут попробовать сдать ЕГЭ по русскому языку в рамках акции «День сдачи ЕГЭ родителями». В Орле она пройдет в гимназии №39 в 14:00. Родители смогут сами пройти через все процедуры сдачи госэкзамена: зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть процесс работы с документами, а также понять, как проходит контроль на ЕГЭ. Для мам и пап подготовят задания, схожие с теми, что несколько месяцев спустя сдадут их дети.

— Отметим, что Рособрнадзор организует пробную сдачу ЕГЭ для родителей 7 февраля в 50 регионах страны в рамках всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В остальных субъектах РФ подобные мероприятия пройдут в течение месяца, — добавили в пресс-службе администрации Орловской области.