Орловские прокуроры в 2016 году выявили 50 тысяч нарушений

Итоги работы ведомства подвели на заседании коллегии.

В 2016 году прокуратура Орловской области обнаружила 50 тысяч нарушений. Цифра прозвучала на расширенном заседании коллегии прокуратуры, в котором приняли участие органы областной власти, руководители других ведомств. По данным прокуроров, больше 9 тысяч лиц были привлечены к ответственности за нарушение законов, возбуждено 179 уголовных дел.

В частности, в сфере ЖКХ было выявлено более 1000 нарушений законодательства, возбуждено 5 уголовных дел. Задолженность за жилищно-коммунальные услуги была погашена в размере 65 миллионов рублей.