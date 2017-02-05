Орловские прокуроры в 2016 году выявили 50 тысяч нарушений

05.02.2017 Новости

Итоги работы ведомства подвели на заседании коллегии.

В 2016 году прокуратура Орловской области обнаружила 50 тысяч нарушений. Цифра прозвучала на расширенном заседании коллегии прокуратуры, в котором приняли участие органы областной власти, руководители других ведомств. По данным прокуроров, больше 9 тысяч лиц были привлечены к ответственности за нарушение законов, возбуждено 179 уголовных дел.

В частности, в сфере ЖКХ было выявлено более 1000 нарушений законодательства, возбуждено 5 уголовных дел. Задолженность за жилищно-коммунальные услуги была погашена в размере 65 миллионов рублей.


1 комментарий Орловские прокуроры в 2016 году выявили 50 тысяч нарушений

  1. Выявлено 50 тыс. нарушений, возбуждено 179 уголовных дел. Самим не стыдно? Почему нет уголовных дел за необоснованное затягивание и прекращение дел полицейскими следователями? У нас что, прокуратуру возглавляет «доктор Лиза»?

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