Ливенский интернет-экстремист попался полиции

На мужчину возбуждено уголовное дело.

Сотрудники УМВД по Орловской области поймали ливенца, который подозревается в экстремизме, сообщили в пресс-службе ведомства. Было установлено, что 29-летний житель райцентра разместил на личной странице в соцсети «ВКонтакте» запрещенное к распространению видео, в котором унижается честь и достоинство группы лиц (какой — не сообщается — прим. ред.). В СК на него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ. За размещенный ролик мужчине грозит от 2 до 8 лет лишения свободы.