Ливенский интернет-экстремист попался полиции

На мужчину возбуждено уголовное дело.
Сотрудники УМВД по Орловской области поймали ливенца, который подозревается в экстремизме, сообщили в пресс-службе ведомства. Было установлено, что 29-летний житель райцентра разместил на личной странице в соцсети «ВКонтакте» запрещенное к распространению видео, в котором унижается честь и достоинство группы лиц (какой — не сообщается — прим. ред.). В СК на него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ. За размещенный ролик мужчине грозит от 2 до 8 лет лишения свободы.
Только на личных страницах и могут отрабатывать! Отрабатывайте тех, кто себя идентифицирует под другими именами и не вконтакте!!!
«Сотрудники УМВД по Орловской области ПОЙМАЛИ ливенца»(с.). Пришли домой и скрутили?Ухх,вот это подвиг!Браво!Всем по медали и орден «Сутулова»! xD
сомнительная статья… кого угодно за что угодно можно подтянуть.
Например, я пишу на личной странице, что подосиновики грибы плохие, невкусные и вредные для здоровья. Ко мне приходят уе.баны в форме и довольные прикручивают статью про унижение честь и достоинство группы лиц по признаку ГРИБЫ.