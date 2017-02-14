Усиков возлагает на Андрея Митина надежды

На сегодняшнем совещании в мэрии новый глава ПАТП-1 был представлен коллективу администрации.

Сити-менеджер Орла Андрей Усиков на планерке сообщил то, что стало известно вчера — депутат облсовета Андрей Митин стал директором ПАТП-1. Глава администрации пожелал ему успешной работы — на Митина возлагаются большие надежды.

— Сейчас предприятие находится в непростой ситуации. Мы ожидаем новый виток в развитии, — отметил Усиков. — Экономические, производственные вопросы сейчас должны встать во главу угла.

Напомним, депутат облсовета Андрей Митин с 13 февраля занял пост директора МУ ПАТП-1 вместо уволившегося на прошлой неделе Виктора Павлюка.