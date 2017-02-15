Депутат предложил контролировать МУПы «дорожной картой»

15.02.2017 Новости

Идея прозвучала на совместном заседании двух комитетов горсовета. 

Как это часто бывает, главным новатором среди депутатов стал председатель комитета по экономической политике Владимир Бутусов. В конце обсуждения состояния «Зеленстроя» он предложил создать «дорожную карту» для контроля работы муниципальных предприятий. Там, по идее Бутусова, должны быть прописаны требования по обследованию финансово-хозяйственной деятельности предприятий и т.п.

Зампред горсовета Сергей Себякин сообщил, что за состоянием МУПов следит контрольно-ревизионная комиссия, и «дорожная карта» не нужна. Комитет по ЖКХ отрицательно проголосовал за идею Бутусова.

 


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