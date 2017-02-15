Депутат предложил контролировать МУПы «дорожной картой»

Идея прозвучала на совместном заседании двух комитетов горсовета.

Как это часто бывает, главным новатором среди депутатов стал председатель комитета по экономической политике Владимир Бутусов. В конце обсуждения состояния «Зеленстроя» он предложил создать «дорожную карту» для контроля работы муниципальных предприятий. Там, по идее Бутусова, должны быть прописаны требования по обследованию финансово-хозяйственной деятельности предприятий и т.п.

Зампред горсовета Сергей Себякин сообщил, что за состоянием МУПов следит контрольно-ревизионная комиссия, и «дорожная карта» не нужна. Комитет по ЖКХ отрицательно проголосовал за идею Бутусова.