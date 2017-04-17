Орловчанку осудили за драку с женщиной-полицейским

Уголовное дело рассмотрел суд Советского района Орла.

Перед ним предстала местная жительница, которую признали виновной в применении насилия в отношении полицейского. Как следует из материалов дела, осужденная вместе с приятелем распивала спиртное на лавочке в одном из дворов. К ним подошла сотрудница полиции, которая в составе наряда несла плановое дежурство.

Она начала составлять административный протокол на нарушителей. Нетрезвая женщина выхватила у нее паспорта и побежала. Сотрудница полиции бросилась в погоню, догнала и схватила за руку. Однако беглянка стала сопротивляться. Она буквально лягнула сотрудницу полиции, ударив ее ногой в живот.

Суд оценил этот удар в 60 тысяч рублей штрафа.