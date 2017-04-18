Муромский: ликвидация ФК «Орел» не планируется

А выделенные 10 миллионов будут потрачены.

Власти Орловской области не планируют ликвидировать ФК «Орел». Об этом начальник управления спорта Александр Муромский сообщил «ОрелГраду» в ответе на запрос.

Более того, согласно ответу чиновника, выделенные на 2017 год деньги из бюджета региона «направлены на оплату труда и другие выплаты необходимые для осуществления деятельности и участия в соревнованиях» (орфография и пунктуация в цитате сохранены — прим. ред.).

Повторим еще раз: «осуществление деятельности» и «участие в соревнованиях». И сразу же вспомним: «ФК «Орел» исключен из Российского футбольного союза», «на клуб наложен запрет на участие в соревнованиях за пределами региона».

Ранее власти сократили годовой бюджет ФК «Орел» с 25 миллионов до 10. А губернатор области Вадим Потомский жестко критиковал положение в орловском футболе, называл ситуацию в клубе «коллективной футбольной безответственностью» и «бизнесом в мафиозной компании».

Бесспорно, на футбольный клуб «Орел» завязаны детские спортивные школы, и, может быть, бюджетные деньги помогут юным футболистам выезжать на соревнования. Есть только одна неувязка: уже не первый год ФК «Орел» не направляет детей на турниры. И регулярно получает за это штрафы.

Другой вариант потратить ассигнования — погасить долги, из которых клуб никогда не вылезал. Но в ответе Муромского нет ни слова о печальных способах расстаться с деньгами. Есть лишь гордые «осуществление деятельности» и «участие в соревнованиях».

Главный тренер Анатолий Шелест, второе пришествие которого преподносили как воскрешение «Орла», уволился. А сотрудники продолжают ходить на работу и получать зарплату — за то, что клуб существует.