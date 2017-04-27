В Орле нашли сливочное масло с кишечной палочкой

Поступившие на исследование пробы не выдержали проверки.

Как сообщили в пресс-службе Орловского референтного центра Россельхознадзора, в отдел ветеринарно-санитарной экспертизы поступили 10 проб сливочного масла. Было проведено 40 исследований по микробиологическим показателям. Во всех пробах обнаружена повышенная бактериальная обсемененность и повышенное содержание дрожжей и плесеней.

— В восьми пробах выделены бактерии группы кишечной палочки, — отметили в ведомстве. — Выявление данных микроорганизмов указывает на нарушение установленных санитарно-гигиенических требований к процессам производства. Продукция является небезопасной для человека, так как может стать причиной пищевых токсикоинфекций.

Кроме того, отделом токсикологии, биохимии и радиологии были проведены исследования по показателям безопасности. Установлено несоответствие требованиям одной пробы сливочного масла требованиям ГОСТ по жирно-кислотному составу и наличию стеринов.

Как пояснили в Центре, в молочном жире из стеринов присутствует только холестерин. Наличие других стеринов говорит о том, что жир не является натуральным животным. Кроме того, в растительных жирах нет масляной кислоты. Поэтому ее наличие указывает на то, что продукция не является растительной. Это можно выявить только определением жирнокислотного состава, то есть определить подделку возможно только в лабораторных условиях.