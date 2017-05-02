В Орле студентка попала под следствие за фиктивную регистрацию в Чернобыльской зоне

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» на 21-летнюю орловчанку, сообщили в ведомстве. Как выяснил участковый, девушка зарегистрировалась в зоне «с льготным социально-экономическим статусом», но там не проживала. Она сделала это, чтобы получать выплаты от государства. По нашим данным, речь идет о так называемой Чернобыльской зоне — локациях, которые пострадали из-за техногенной катастрофы 1986 года.

В результате мошеннических действий девушка незаконно получила 40 тысяч рублей. Следствие по делу продолжается, сообщили в УМВД. Выясняются все обстоятельства произошедшего.