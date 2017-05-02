В Орле студентка попала под следствие за фиктивную регистрацию в Чернобыльской зоне

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» на 21-летнюю орловчанку, сообщили в ведомстве. Как выяснил участковый, девушка зарегистрировалась в зоне «с льготным социально-экономическим статусом», но там не проживала. Она сделала это, чтобы получать выплаты от государства. По нашим данным, речь идет о так называемой Чернобыльской зоне — локациях, которые пострадали из-за техногенной катастрофы 1986 года.
В результате мошеннических действий девушка незаконно получила 40 тысяч рублей. Следствие по делу продолжается, сообщили в УМВД. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ужас!!! Студентка украла 40 тыс. у государства.Уверена дело доведут до суда, а прокуратура поддержит. А вот при подготовке к юбилею города украдены миллионы и ещё нужно много миллионов, чтобы ликвидировать недоделки. И это уже мало кого волнует. Юбилей прошёл, комиссия по подготовке к юбилею расформирована. Концы в воду. Пора и простыми смертными заняться. Всё по Гоголю.
жаль без подробностей. ведь если студентка в Орле обучалась заочно, а зарегистрирована в деревеньке, где до универа проживала….
Любое преступление против государства должно караться смертной казнью как в Китае.
надо отрезать яйца, если нет, то пришить и отрезать.
Тебя посодють… а ты не воруй! (с)