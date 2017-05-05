В Орле ПАТП-1 лишилось одного маршрута

Как сообщили в администрации Орла, принято решение о перераспределение автобусов МУ ПАТП-1. Вместо четырех маршрутов предприятие будет обслуживать три — №3, №11 и №17. Маршрут №16 отдали частному перевозчику. Освободившиеся автобусы направят в оставшиеся рейсы.

Напомним, кредиторская задолженность ПАТП-1 достигла 56 миллионов рублей. На рассмотрении арбитражного суда находится иск от налоговиков о признании предприятия банкротом. Лизинговая сделка по приобретению автобусов для ПАТП-1 была заблокирована, директор Андрей Митин уволился, а Андрей Усиков на заседании профильного комитета горсовета в апреле не исключил возможности ликвидации предприятия.